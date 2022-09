L’Ajuntament de Girona torna a endarrerir l’exposició dedicada a mostrar una part del polèmic fons d’art Santos Torroella. L’aposta per l’art nou. Itineraris de l’avantguarda a Catalunya a través del Fons Rafael i Maria Teresa Santos Torroella s’havia d’inaugurar el 16 de juliol però es va aplaçar fins el 29 de setembre, coincidint amb l’aniversari de la mort del crític i col·leccionista d’art. Ara el consistori n’ha ajornat de nou l’obertura i no serà fins les Fires de Sant Narcís que es podrà veure a les sales temporals del Museu d’Història. El motiu del nou canvi de data, segons l’Ajuntament, és recuperar la tradició d’inaugurar «una exposició potent» per Sant Narcís, que s’havia deixat de fer per la pandèmia.

Girona exposarà per primer cop 150 obres del fons Santos Torroella a l’estiu Tal com va publicar Diari de Girona a principis de mes, el consistori encara està a l’espera de resoldre un concurs per adjudicar el trasllat de deu obres d’art que provenen d’institucions de Madrid, Montserrat o Barcelona i que formaran part de l’exposició per complementar el llegat de Santos Torroella. El transport requereix d’un «alt nivell d’especialització», segons consta a les clàusules, i costarà uns 26.000 euros. El trasllat de deu obres per a l’exposició temporal de Santos Torroella val 26.000 € Vuit anys després de la compra del fons d’art, l’exposició comissariada per Jaume Vidal i Rosa Gutiérrez servirà per mostrar per primer cop unes 150 obres d’una col·lecció que ha d’acabar tenint un lloc d’honor al Museu d’Art Modern i Contemporani que es preveu inaugurar a la Casa Pastors, no abans del 2026. L'exposició obrirà un cicle expositiu dedicat a l'art contemporani a partir del Fons d'Art Municipal i inclourà una tria de les prop de 1.400 obres d’art i 30.000 documents atresorats per Rafael Santos Torroella per resseguir els camins de les avantguardes des de principis del segle XX i fins als anys 60 a Catalunya i Espanya.