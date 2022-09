Gemma Humet, Arnau Tordera, Xarim Aresté i Ivette Nadal actuaran aquesta temporada al Foment de Girona. L’espai cultural engega un cicle amb una desena de concerts entre octubre i maig que arrencarà l’1 d’octubre amb el quartet Fenya Rai!.

Ivette Nadal hi actuarà el 15 d’octubre, acompanyada a la guitarra per Marcel Torres i el 26 de novembre serà el torn d’Arnau Tordera, que amb veu i guitarra, cantarà versos de Jacint Verdaguer. La primera actuació del 2023 serà la de Gemma Humet (21 de gener) per presentar el dic Rere tot aquest fum.

Xarim Aresté pujarà a l’escenari d’El Foment l’11 de febrer i un mes després, l’11 de març, ho farà el valencià Pau Alabajos. El 15 d’abril passarà per l’entitat Joan Masdéu i el 27 de maig, la cantant Neus Mar, que proposarà una nit dedicada a l’havanera.

Pel que fa al públic familiar, la programació inclourà activitats com l’actuació de Nurcaba el 12 de novembre. Aquesta temporada també estrena Els dissabtes al Foment, amb activitats sobretot els dissabtes al matí, i La Fonda sona, dedicat a la cançó de taverna, els dijous.