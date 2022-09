La Capella Polifònica de Girona inicia un nou projecte que vol implicar els antics cantaires en un nou cor. Amb la idea de mantenir i estrènyer el lligam entre la coral i persones que n'han format part, la Capella Polifònica treballa en una nova formació d’excantaires que s’emmiralla en experiències semblants que han portat a terme altres cors catalans de renom.

Per posar en marxa el projecte, s'ha convocat per demà una trobada en què, a més d'informar sobre com s'organitzarà el cor d'antics cantaires, s'assajaran les primeres cançons.