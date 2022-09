L’escriptor i pintor Joaquim Pijoan (Santa Cristina d’Aro, 1948), guanyador dels premis Documenta (1982) i Sant Jordi (2006) tanca la trilogia en què ha narrat les seves memòries d’infància i joventut amb Retrat del jove Skizo, un llibre que aborda parla del seu procés esquizoide i del tractament rebut. El volum, publicat per l’editorial Lapislàtzuli, es presenta aquest vespre Girona a la seu de l’Adac, l’Ateneu d’Acció Cultural de Girona.

Joaquim Pijoan va ser finalista del premi Josep Pla de Narrativa el 2012 amb aquest cru relat autobiogràfic, la culminació de la trilogia centrada en els seus primers anys de vida després de Tempus fugit i El jardí de les delícies, publicats amb la desapareguda editorial Gregal el 2017 i 2018.

En aquest diari personal que va començar a escriure seguint els consells d’un psiquatre, l’autor de Somni i Sayonara Barcelona aborda qüestions com la salut mental, però també s’acosta a una generació, la seva, que veia com Franco agonitzava al llit i passava les nits a les discoteques de l’època daurada de la nit de Platja d’Aro, com ara Tiffany’s i Maddox.

La presentació, avui

La presentació de Retrat del jove Skizo és aquest vespre a partir de les 7.

A banda de l’autor, intervindran a l’acte Quim Curbet, Lluís Bosch Martí i l’editor de Lapislàtzuli Jon López de Viñaspre.