El festival Temporada Alta va estrenar ahir el curtmetratge d’aquesta edició, dirigit per primer cop pel cineasta Isaki Lacuesta. La veu latent (Primer moviment) està protagonitzat per Raquel Ferri i Sílvia Pérex Cruz. La pel·lícula del director gironí segueix la figura d’una actriu (Raquel Ferri) que dona a llum, utilitzant les imatges del part real de l’intèrpret que el mateix director va filmar. Amb un to deliberadament oníric, la proposta explora els desitjos, les pors i les esperances d’aquesta dona en un moment vital tan decisiu com aquest.

Durant el festival, l’espai del bar del Teatre Municipal de Girona acollirà una instal·lació audiovisual basada en el curt, que ja es pot veure al canal de Youtube del certamen. Aquesta proposta artística es podrà veure des de mitja hora abans de l’inici de les funcions del festival en aquest equipament, i s’hi podrà accedir amb la mateixa entrada dels espectacles programats a l’espai. Lacuesta agafa el relleu de Salvador Sunyer i Vidal, que ha dirigit tots els curts del festival durant els darrers deu anys i que va tancar aquesta etapa el 2021 amb Alopècia androgènica.