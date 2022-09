El Festival Internacional de Cinema de Begur Costa Brava arribarà a la seva 8a edició com a aparador de la millor comèdia aquest octubre. El certamen, que se celebrarà de 7 al 12 d'octubre, s'amplia amb noves seccions i s'estén a les escoles, amb les que treballarà en un taller per elaborar un curtmetratge. També estrenarà una secció dedicada a les sèries i oferirà una jornada amb "mirada femenina" on es projectaran curtmetratges dirigits per dones. L'humor, com no podia ser d'una altra manera, serà l'encarregat d'obrir el festival amb la projecció de film britànic 'The Phantom of the Open', de Craig Roberts, però tampoc hi faltaran altres destacats com 'The murder party', 'Misfit. Eres o te haces' o la catalana 'Escaperoom'.

Del 7 al 12 d'octubre Begur es vestirà de gala i es convertirà en epicentre del cinema de comèdia. El Festival Internacional de Cinema celebrarà la seva 8a edició que girarà entorn, com no podia ser d'una altra manera, de l'humor i on s'hi podran veure desenes de films i curtmetratges. El festival d'enguany s'amplia, a més, col·laborant amb les escoles del municipi. Els alumnes participaran en un taller per fer un curtmetratge, que es presentarà a l'edició de l'any que ve. A més, obre noves seccions. Entre elles, una jornada dedicada a les dones. Serà el 9 d'octubre i comptarà amb la projecció de curtmetratges dirigits per dones. També s'hi presentarà el llibre 'Teresa Gimpera- Així és la vida' de Toni Avall i on participarà la mateix Gimpera. A més, hi haurà un esmorzar col·loqui amb la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, Gimpera i la directora Carla Simón. A més, el festival donarà protagonisme al municipi com a plató de cinema amb quatre sessions de continguts que s'han rodat a Begur. En el marc de la secció Mediterràniament, hi tindran cabuda per primera vegades les sèries i s'hi presentarà la peça original de Movistar Plus + 'Paraíso', que es va gravar en part al municipi. I tres curtmetratges que també han convertit Begur en un plató: 'Gervasi l'últim pescador', 'Begur Casablanca' i 'La dona i els dies'. D'altra banda, el certamen ha convocat un concurs de guions de curtmetratges de comèdia i homenatjarà grans figures del cinema. Entre elles, Carmen Machi i Carme Elías. Totes dues rebran guardons honorífics del certamen durant la jornada inaugural del 7 d'octubre. El premi Internacional Empordà serà per a Fernando León de Aranoa i també s'homenatjarà Fernando Esteso, amb el premi d'Honor, i a José Luís López Vázquez, un habitual de la filmografia de Berlanga i un dels rostres de la comèdia espanyola. A banda de les projeccions, el festival compta amb múltiples activitats paral·leles com exposicions, concerts, tallers i trobades. La seva directora, Clara Dato, remarca que es tracta d'un festival "petit" fet gràcies a persones "voluntàries" en col·laboració amb professionals del cinema que va "consolidant continguts". "És un festival viu i per nosaltres l'èxit és la qualitat i continuar creixent amb sessions especials", afegeix Dato.