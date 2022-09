La «rave» polifònica (i gairebé única) de Maria Arnal i Marcel Bagés

Maria Arnal pot presumir d’haver interpretat el Cant de la Sibil·la al Sónar. No ho va fer sola, però, perquè a dalt de l’escenari l’acompanyava el seu còmplice musical, Marcel Bagés, i les 36 veus del Cor de Noies de l’Orfeó Català, en un espectacle únic, una mena de cerimònia pagana que va ser «el pic de tota la feina feta en els darrer anys», segons la cantant. Aquella actuació, una de les més sonades del festival, es repetirà només una altra vegada, abans que el duo giri full definitivament: serà a la Mirona de Salt, l’11 d’octubre, dins la programació de Temporada Alta.

La potència de les cançons del disc Clamor, la polifonia del cor i un espectacle de llum i so especialment ideat per a l’ocasió convergeixen a Hiperutopía, un «concert especialíssim», gairebé una rave còsmica, que arribarà a Salt pocs dies abans de tancar gira, després d’un any i mig llarg marcat encara per la pandèmia, i de posar el punt final a «una etapa vital», perquè els camins d’Arnal i Bagés se separen «per poder experimentar altres projectes», explica la cantant.

Arnal assenyala que qui hagi vist un concert de la gira de presentació de Clamor s’hi trobarà una cosa «totalment diferent». No hi repassaran els temes de projectes anteriors, sinó que està exclusivament en les cançons del seu darrer disc i «a nivell instrumental és molt més electrònic, festiu i agressiu» i no hi ha guitarres. La col·laboració del Cor de Noies de l’Orfeó, a més de «resultar musical i emocionalment increïble», dona una «imatge molt poderosa dalt de l’escenari» i «podria repetir-se agafant altres formes, perquè la química ha sigut molt bona».

«Escènicament és molt cuidat, amb una pantalla i un disseny de llums molt potent. Té un encreuament de codis musicals i escènics fortsi hi ha pocs espectacles en curs així, pel que té sentit que estigui en un festival com Temporada Alta, que aposta per connectar maneres d’entendre el fet escènic», assegura la integrant d’un tàndem que ha aconseguit lligar amb encert la música d’arrel amb l’electrònica.

«Fa anys potser hagués sigut una cosa molt girada dur el Cant de la Sibil·la al Sónar, però va ser perfecte, perquè la Sibil·la té aquesta força», diu la cantant, convençuda que el món de la música està «molt obert» i cada cop hi ha més projectes, «molts liderats per dones com el de la mateixa Rosalía», que «a molts nivells» revisiten la tradició.

«Un ritual de celebració»

La complexitat de producció i logística d’Hiperutopia va fer que la part musical i l’escènica s’haguessin de treballar per separat, sense un assaig general, però el resultat va ser «brutal, va suposar un abans i un després en molts sentits». «Tots havíem treballat molt per separat per anar segurs i fer el que més ens agrada fer: gaudir dalt de l’escenari i no patir».

«Les sensacions van ser increïbles, va ser un moment de gaudir al 100% i d’estar en connexió total amb el públic, a dalt de l’escenari es va fer la màgia, amb tot d’idees molt boges que es van poder materialitzar», continua.

«Després em mirava les fotos i no em creia que fos jo, però estic contentíssima perquè en molts sentits ha sigut una gira molt arriscada, i més en un context de pandèmia que ens ha afectat molt. L’espectacle a nivell musical és experimental, és electrònica, festa i emoció, és un ritual de celebració ple d’intensitat, escenicament molt contemporani», diu Arnal, que convida el públic a acomiadar el projecte compartit amb Bagés.

«De moment ens estem donant un temps i cadascú comença projectes diferents i nous perquè portem molts anys junts i està bé poder-se donar un descans», diu. Respecte al seu futur, assegura que «tot està obert, perquè de moment és hora de pensar en agrair i acomiadar un final d’etapa vital després de tants anys, que han sigut molt durs».