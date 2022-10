El periodista i presentador barceloní Àngel Casas ha mort als 76 anys. Casas, molt popular als anys 80 i 90 per programes d'entreteniment a TV3 i TVE, feia anys que tenia problemes de salut. El 2020 es va sotmetre a un trasplantament de ronyó i mesos després li van haver d'amputar les dues cames per problemes circulatoris. En els últims anys havia publicat diferents llibres, l'últim (L'agonia de Bakunin) publicat fa pocs mesos.

El periodista va ser responsable d'espais mítics de televisió, tant per a TV3 com per a TVE. Entre ells "Àngel Casas Show", "Un dia és un dia" o "Senyores i senyors". En aquests programes va aconseguir entrevistar estrelles de Hollywood com Rock Hudson, Glenn Ford, de Lauren Bacall, Joan Collins de Richard Gere.

Casas va debutar en el periodisme musical a la ràdio dels anys 70. Va passar per Ràidio Joventud, Ràdio Barcelona i Ràdio 4. Ben avaiat guanaryia un premi ONdas per "Tocadiscos" i publicaria el seu primer llibre (45 revoluciones en España). A finals de la dècada va fer el salt a la televisió, amb el programa musical Popgrama, de Televisió Espanyola. Tres anys després aconsegueix presentar i dirigir el seu propi espai a TVE 1, Musical Express (1980-1983). Es tractava d'un espai dedicat a difondre corrents musicals aliens als sons més comercials i majoritaris, des del jazz a l'incipient rock urbà i el heavy metal.

Però el Casas més popular neix amb TV3 i el programa d'entreteniment "Àngel Casas Show", que es va mantenir en antena entre 1984 i 1988, i que també va ser mereixedor d'un Ondas.

Posteriorment, Casas va presentar un magazine a la Cadena SER (El sermón), i als anys 90 tornaria a la televisió per presentar "Un día és un día" a TVE (1990-1993), "Tal cual" (1993-1994), "Los unos y los otros" (1994-1995) i "Esto es lo que hay" (1995-1996).

Als anys 2000 va tornar a fer televisió en català a TV3 i al circuit català de TVE: Temps era temps (2001), Totes aquelles cançons (2004), Catalunya, parada i fonda (2003-2004) i Senyores i senyors.

El 22 de setembre de 2008 va ser escollit, després de concurs públic, nou director de Barcelona TV que va dirigir fins a la seva jubilació a finals de 2014.

En els últims anys havia fet col·laboracions en premsa i havia publicat alguns llibres de ficció.