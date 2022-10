Cinema a 3’5 € de dilluns a dijous que ve a Girona, Blanes, Platja d’Aro, Roses, Figueres, Olot i Salt

Veure les reposicions d’Spiderman o Avatar, No te preocupes querida, Modelo 77, Smile, La chica salvaje, Objectos o qualsevol altra estrena més per 3’5 euros serà possible la setmana que ve, entre dilluns i dijous, en set poblacions gironines. Els Ocine de Girona, Platja d’Aro i Blanes, l’Odeón de Salt, els CAT Cinemes de Figueres, els cines Olot i els cines Roses s’han adherit a una nova Festa del Cinema, que amb l’objectiu de revitalitzar l’assistència, oferirà pel·lícules a preu reduït. L’únic requisit per als espectadors serà obtenir l’acreditació per mostrar a la taquilla a través del web www.fiestadelcine.com. Els menors de 14 anys i els majors de 60, però, no caldrà que facin aquest tràmit.

La pandèmia i les plataformes d’streaming, però també les pròpies majors que com Disney o Warner han fet saltar pels aires els tempos entre l’arribada d’una estrena a les sales i el seu posterior salt a les plataformes, han agreujat la crisi del sector de l’exhibició cinematogràfica, que aquest 2022, sense anar més lluny, s’ha cobrat a Girona una nova víctima amb el tancament a finals de juny dels Albèniz (la tardor passada ja havien abaixat la persiana els Plaça). A la capital actualment només resisteixen els Ocine (11 sales) i el Truffaut, que en aquest cas, queda fora de les promocions de la Festa del cine. Lluny queden els temps en què a banda de la sala municipal i dels Ocine, havien coincidit oberts els Albèniz (13 sales) i els Lauren (10), més els antics Cinebox (ara Odeón) de l’Espai Gironès de Salt (10).

Entre les estrenes més destacades en aquestes dates hi ha La chica salvaje, un thriller ambientat als anys 50 dirigit per Olivia Newman, i Smile, una pel·lícula on la protagonista experimentarà un conjunt de successos esgarrifosos que s’escapen de tota explicació possible. L’última pel·lícula de Spiderman, No way home segueix en cartellera i també hi són, entre d’altres, No te preocupes querida, dirigida per l’actriu Olivia Wilde, amb un repartiment on figuren Florence Pugh i Harry Styles i l’espanyola Modelo 77, d’Alberto Rodríguez, protagonitzada per Miguel Hernán.

Les dades de taquilla del cap de setmana del 23 al 25 de setembre donen una mostra de la davallada que ha patit el sector. Liderava el rànquing Tadeo Jones amb 631.000 euros, en la seva cinquena setmana de projecció. No té preocupes querida, Viaje al paraíso, Modelo 77 i La vida padre li seguien l’estela, però cap d’elles va ser capaç de superar el mig milió de recaptació.

Aquest any ja es va fer una altra Festa del cine a primers de maig, que va servir per revitalitzar les taquilles abans de l’arribada de l’estiu. Amb la calor títols com Minions, Bullet train, Top Gun o la darrera entrega de Jurassic World han funcionat bé, però moltes altres estrenes s’han estavellat. Aquest cop es vol intentar revitalitzar de nou el sector abans de l’arribada dels grans títols que han de tancar l’any, com Black Panther o la seqüela d’Avatar.