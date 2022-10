Catalunya celebra avui i demà el 22è Cap de Setmana Ibèric amb més de cent activitats gratuïtes en 27 jaciments ibèrics. Està organitzat pel Museu d’Arqueologia de Catalunya que, a través dels jaciments i museus que integren la Ruta dels Ibers, vol donar a conèixer com era la vida fa més de 2.200 anys a Catalunya. La nova edició se celebra sota el títol L’enigma de la llengua ibèrica per aprofundir en aquesta escriptura, la primera de la península, que encara avui està per desxifrar.

Per apropar-se a la tribu dels indigets, al Baix Empordà, s’ha programat una conferència-visita de la ciutat ibèrica d’Ullastret per conèixer l’enigmàtica escriptura ibèrica; a Empúries, portes obertes i un joc familiar de pistes sobre la llengua indesxifrable; Girona dinamitza l’activitat La incògnita ibera per descobrir com escrivien els Indiketes; a Sant Sebastià de la Guarda de Palafrugell es podrà participar en una visita guiada i un taller de grafies ibèriques; al jaciment de Castell a Palamós hi haurà una conferència sobre Les làmines de plom ibèric amb inscripció, i als de Puig de Castellet i Turó Rodó de Lloret de Mar s’oferiran portes obertes, visita guiada i el taller El missatge secret.