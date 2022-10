L’Escola Comarcal de Música del Ripollès començarà la setmana entrant el seu curs, amb la voluntat de superar els 300 alumnes. La incorporació d’alumnes de P4 i P5 en horari lectiu permetrà que se n’incrementi «la piràmide d’edat», segons va explicar el seu director, Jordi Pau, durant la presentació que se’n va fer dimecres passat al migdia, per tal que en el futur la seva base sigui el màxim de valenta possible.

Deu professors es repartiran les quatre seus de l’escola que hi ha a Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Ribes de Freser i Campdevànol, i que aquest any esperen arribar a dades prepandèmiques. El president del Consell Comarcal va mostrar el seu optimisme sobre aquesta possibilitat, gràcies a l’accés a l’escola d’alumnes que no siguin estrictament del Ripollès. Jordi Pau va lamentar que la pandèmia estronqués la relació d’alguns alumnes, i creu que ara mateix l’Escola està en un estat d’«impàs» respecte al futur.

A més va verbalitzar la necessitat que hi hagi locals que programin regularment música en directe com els que hi havia fa unes dècades, per animar als músics ripollesos i de comarques veïnes a mostrar el seu talent davant del públic.