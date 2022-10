Girona obre el termini de propostes per al cicle «A prop»

L’Ajuntament de Girona obre avui la convocatòria per presentar propostes artístiques per actuar al cicle «A Prop» de l’any 2023. Creadors emergents de les comarques gironines amb nous projectes en el àmbits de «la música, les arts escèniques, o les arts visuals, pluridisciplinars o multimèdia» tenen fins el 13 de novembre per inscriure’s a través d’un formulari allotjat al web municipal, i després seran avaluats per una comissió que «en farà una selecció tenint en compte criteris artístics (qualitat, originalitat, autoria pròpia, caràcter emergent de la proposta...), adequació tècnica als equipaments i característiques dels espais on es mostraran».

El cicle «A prop» és, segons un comunicat de l’Ajuntament, «una programació cultural de petit format que porta als barris de la ciutat de Girona propostes artístiques de creadores i creadors emergents de les comarques gironines. Els centres cívics, biblioteques municipals i espais joves es converteixen en l’aparador de les propostes més fresques i de proximitat». La quarta edició d’aquest cicle, per a la qual ara s’obre la convocatòria, tindrà lloc entre el 10 d’abril i el 2 de juliol del 2023.