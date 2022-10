L’actor i director Martí Peraferrer estrena aquest divendres al Centre Cultural La Mercè l’espectacle L’últim viatge de Rudolf Nureyev, amb el qual tanca la seva trilogia basada en grans artistes, com Vincent Van Gogh, Tennessee Williams i ara Rudolf Nureyev. Per Peraferrer, la trilogia parteix de la necessitat d’experimentar i d’investigar quin és el motor de l’art, un motor, diu que «és el dolor, el dubte, les contradiccions i el patiment que es crea des de la incomprensió de l’artista, que no troba el seu espai en la societat».

El muntatge, que també es podrà veure dissabte, es va estrenar a Mèxic, ja que és una coproducció de la companyia gironina El Teatre Blau i el Festival Internacional FITSA, de la ciutat de Puebla, Mèxic. Peraferrer treballa dalt l’escenari amb Fernando Domínguez, un ballarí de dansa contemporània de Puebla, i hi incorpora el gironí Màrius Gasau, de 10 anys, estudiant de ballet a l’Escola Maribel Bover de Girona. Martí Peraferrer es posa a la pell de Nureyev a Mèxic