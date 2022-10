-Com ha rebut l’Escala el premi a Millor Poble de l’Any en la categoria de pobles marítims?

-Estem molt contents, quan ens hi vam presentar, no esperàvem acabar rebent el premi. Tanmateix, sabíem que complíem tots els criteris per poder-lo guanyar. A més a més, ara l’Escala està de moda. Realment, n’hem fet molta difusió i la gent s’ha bolcat amb aquesta iniciativa. Per tant, estem molt orgullosos d’haver obtingut aquest premi.

-Un dels motius pels quals s’ha considerat l’Escala com a poble mereixedor d’aquest guardó és el projecte Viu en Blau, ens pot explicar en què consisteix?

-Viu en Blau és una iniciativa a través de la qual volem acostar la gent al mar i a tot el sector de la pesca. L’Escala és un dels ports de peix blau més importants que hi ha a Catalunya, especialment d’anxova i sardina, però també d’altres espècies com el bonítol i el verat. A més a més, és un dels enclavaments marítims en què encara es manté aquesta tradició pesquera de la teranyina i tenim fins a quatre barques preparades per a la pràctica d’aquesta modalitat de pesca aquí, a l’Escala. Tal com està configurat el poble, el port queda una mica allunyat del centre residencial. El projecte Viu en Blau busca crear sinergies entre el teixit residencial, comercial i educatiu i el món de la pesca, i ho fa a través de xerrades, jornades gastronòmiques i difusió a les escoles del poble, entre altres iniciatives. Es tracta, per tant, d’acostar el món de la pesca del peix blau a la societat escalenca.

-A més a més, com cada any, a principis del mes d’octubre comença la festa de l’anxova, quines activitats tenen programades?

-L’anxova és el producte per excel·lència de l’Escala, i és reconegut a tot l’Estat. Segurament, la de l’Escala i la de Santoña, al mar Cantàbric, són les anxoves més populars en l’àmbit estatal i, fins i tot, internacional. Aquest any torna la Festa de l’Anxova i amb ella també recuperem la ruta de la tapa de l’anxova. Es tracta d’un itinerari consolidat que, des de fa un parell d’anys, se celebra durant dues setmanes. Es va decidir ampliar la durada perquè antigament es concentrava tot en un cap de setmana i la gent ens en demanava més. Així, aquest mes d’octubre allargarem la temporada estiuenca o temporada alta de turisme i la festa ens servirà per acabar de desestacionalitzar aquests dos mesos en què s’hi sol concentrar més gent.

-Durant la recollida del premi, va reivindicar els actius del poble a banda de l’anxova, podria esmentar-los?

-Des de l’Ajuntament de l’Escala, intentem fer molta difusió de tot allò relacionat amb el patrimoni escalenc, que estem preservant des dels inicis del poble. L’Escala va néixer a través de la pesca, a través del mar, de la platja. Tenim l’Alfolí de la Sal, l’edifici històric que acull el museu de l’Escala, que és el màxim representant i estendard de la comercialització de l’anxova. I és que, antigament, la sal era primordial per al manteniment i la conservació del peix. A més a més, també estem potenciant el nostre patrimoni amb la recuperació d’una antiga embarcació, la Paca, que va ser l’estendard de la construcció de barques de pesca per a l’ús de teranyines. La recuperarem, la renovarem i la utilitzarem com a barca museu. D’altra banda, tenim organitzada una ruta relacionada amb el patrimoni pesquer de l’Escala, que passa per l’Alfolí de la Sal, el Museu de l’Anxova i la Sal i altres llocs d’interès. Per tant, cuidem molt tot el que forma part del nostre patrimoni i també fem molta difusió de tot el que està relacionat amb el mar d’Empúries, dins de la badia de Roses, que té una importància transcendental perquè va ser per on van arribar les civilitzacions grega i romana.

-Quins creu que són els principals reptes del poble en el sector marítim i pesquer?

L’Escala, com tots els pobles turístics, té reptes en relació amb els serveis. Tenim una població que canvia molt entre les temporades d’estiu i d’hivern. Dimensionar els serveis depenent d’aquests canvis és molt complicat. En aquest sentit un dels nostres principals reptes és millorar la connectivitat i la digitalització del poble. D’altra banda, crec que, pel que fa a la promoció turística i cultural del poble, estem en una molt bona posició, són més de 900 les activitats que s’organitzen al llarg de l’any. Per tant, tenim un poble molt actiu i hem de millorar en aquests serveis que oferim als nostres visitants.