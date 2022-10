David Doubilet, el fotògraf que té el rècord mundial de participacions a National Geographic, i Jennifer Hayes, també especialista en fotografiar mars i oceans per a la revista, seran dos dels atractius de la 26a edició del festival Montphoto de Lloret de Mar. La cita internacional dedicada a la fotografia de natura torna del 7 al 9 d’octubre recuperant plenament la presencialitat després de dos anys potenciant la programació en línia a causa de la pandèmia.

A més de Hayes i Doubilet, també destaca la presència a Lloret de l’ornitòleg britànic David Lindo, un dels conservacionistes més influents del Regne Unit i col·laborador habitual de la BBC; el prestigiós fotògraf canadenc Peter Mather o el veterà Norbert Rosing, que ha treballat per a revistes com GEO, Terre Sauvage o BBC Wildlife i que va ser un dels primers fotògrafs del món a especialitzar-se a l’Àrtic remot fa més de tres dècades.

A més, Montphoto vol ser l’altaveu d’alguna entitat amb qui comparteix valors. En aquesta edició, l’escollida ha estat We Animals Media, fundada per la fotògrafa canadenca Jo-Anne McArthura, a benefici de la qual es llançarà una campanya per recaptar fons pel seu projecte per visibilitzar el maltractament dels animals que conviuen amb els humans.

Durant el festival també es donaran a conèixer els guanyadors del concurs de fotografia de natura de Montphoto.