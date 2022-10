Neix el primer postgrau de Girona dedicat a la gestió musical

La Fundació UdG i Cases de la Música de Girona impulsen el primer postgrau dedicat a la gestió musical per fomentar la professionalització i especialització del sector a les comarques gironines. El Diploma d’Especialització en Management i Gestió del Sector Musical, que es posa en marxa aquest mes d’octubre, s’adreça tant a graduats que tenen ganes d’endinsar-se en el sector musical com a professionals que ja s’hi dediquen, però que volen especialitzar-se i «tenir una visió més global del sector», explica el seu director i expresident de l’Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, l’ARC, Jordi Gratacós.

El figuerenc, amb més de trenta-cinc anys d’experiència al sector, ja dirigeix el Postgrau en Gestió de la Indústria Musical en un centre adscrit a la Universitat de Barcelona, però declara que hi ha «un buit» en aquest tipus de formació en un lloc com Girona, on la indústria musical té un pes «molt rellevant».

«No parlem només de la producció, la programació i l’organització de festivals, sinó també de tots els subsectors que mou la música, des de l’apartat tècnic fins a la comunicació o els serveis jurídics per les qüestions legals relacionades amb la indústria musical», diu.

«Entre l’artista i el públic hi ha tota una cadena de valor que s’ha de professionalitzar», remarca Gratacós, que va ser un dels impulsors del Mercat de Música Viva de Vic.

Jordi Gratacós assegura que és un sector amb una alta demanda de treballadors i que l’exemple més clar ha sigut aquest estiu, amb l’auge dels festivals per la recuperació de la música en viu després de dos anys a mig gas per la pandèmia. «Hi ha hagut una manca de professionals i material dins el sector per poder absorbir tanta demanda», explica.

La formació combinarà les activitats presencials -entre el Parc Científic de la Universitat de Girona i l’ETECAM- i les classes virtuals.

El professorat

Formaran part de l’equip docent, entre altres, el mateix Gratacós; el director de la Fundació Casa de la Música de les Comarques Gironines, Jordi Planagumà; el responsable de l’Auditori de Girona, David Ibáñez o el director d’RGB, Xavi Fortuny.