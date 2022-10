846 originals competeixen per aconseguir el 71è Premi Planeta, un nou rècord de participació segons els organitzadors. El guardó es concedirà en una cerimònia el 15 d’octubre al Museu Nacional d’Art de Catalunya, durant el transcurs del tradicional sopar literari. El guardó està dotat amb un milió d’euros per al guanyador i 200.000 per al finalista.

Segons l’organització, 405 dels manuscrits provenen d’Espanya, 224 de l’Amèrica del Sud, 82 de l’Amèrica del Nord, 35 de l’Amèrica Central, 23 d’Europa i 4 de l’Àsia.