El Festival de Teatre Fabià Puigserver, dedicat a un dels fundadors del Teatre Lliure, presentarà set peces teatrals de petit format a l’Alt Empordà entre el 7 i 8 d’octubre. Després d’una primera edició a Vilajoan, el primer poble empordanès on es va instal·lar Puigserver, la segona s’estén també a Ventalló. La programació té la particularitat que tots els muntatges estan creats per dones i de fet, l’actriu, dramaturga i directora Bàrbara Mestanza és l’artista resident d’enguany.

Ventalló donarà el tret de sortida divendres amb Boja, un monòleg sobre els trastorns mentals de Mariona Esplugues, mentre que dissabte Vilajoan acollirà una jornada amb obres que es representaran en espais no convencionals com ara les quadres de la Masia Ferran Sunyer.

Mestanza, juntament amb la psicòloga Anna Planadevall, presentarà Sucia en cercle, una lectura dramatitzada sobre l’abús. També hi participarà Lluna Gay, que parlarà de la mort i del tabú que representa amb Alavida (o cómo decir adiós), dirigida per Laia Alberch. Tancarà la programació Alharacas, un recorregut de carrer per quatre peces escèniques connectades, de la mà de Maria Cano Gil, Marina Guiu, Raquel Arnaiz i Silvia Rodríguez.