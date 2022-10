El festival Temporada Alta acollirà aquest cap de setmana l'estrena de la nova producció d'Angélica Liddell, 'Caridad'. Es tracta d'un muntatge en què la dona vol portar al públic al "límit de la capacitat de perdó i de caritat". Liddell ha avançat que al llarg de dues hores i nou capítols mostraran diverses situacions que portaran als espectadors fins aquest límit. En el muntatge hi participen 22 persones, entre elles un cor d'homes laringectomitzats o un esportista d'esgrima paralímpica. A més, l'element central del muntatge és una sala de museu amb una guillotina. Liddell ha afirmat que amb 'Caridad' vol reafirmar que "la llei de la poesia no és la mateixa que s'aplica als estats". L'obra es podrà veure al Canal de Salt.

La figuerenca Angélica Liddell torna al festival Temporada Alta aquest cap de setmana amb l'estrena de la seva nova producció: 'Caridad'. Liddell ha afirmat que sempre havia sentit una gran atracció per aquesta figura per la seva complexitat. Tot i que la directora de l'espectacle hagi lamentat que amb el temps, la seva imatge s'hagi anat "degradant", amb la nova producció vol mostrar com aquesta dona "accepta la naturalesa humana en la seva totalitat".

El muntatge de 'Caridad' comptarà amb 22 persones dalt de l'escenari i diferents imatges simbòliques amb una guillotina al mig. Liddell ha remarcat que la guillotina serà un dels elements centrals de l'espectacle ja que representa la llibertat i buscarà posar-la en conflicte amb la figura de la caritat.

Esgrima paralímpica i un cor laringectomitzat

Al llarg de dues hores, la directora mostrarà nou capítols amb diverses situacions que s'aniran desxifrant i portaran a l'espectador "al límit de la capacitat de caritat i de perdó". En aquesta producció hi participaran el campió d'esgrima paralímpica d'Espanya en modalitat de sable, Àlex Prior, acompanyat per Ayem Oskoz. També hi haurà tres homes que formen el cor de laringectomitzats Shout at Cancer.

Liddell ha destacat l'enorme esforç que els va suposar trobar aquests homes laringectomitzats que participaran en l'espectacle. Després de molts mesos de recerca, els va trobar a Brussel·les, gràcies a una associació que hi havia en un petit poble. La directora de 'Caridad' ha recordat aquest moment com una "trobada excitant i emocionant" i ha agraït la "generositat" de totes les persones que participen a l'espectacle sense ser actors professionals.

La poesia per sobre de la política

A través del nou muntatge Angélica Liddell segueix defensant que la "llei de la poesia no és la mateixa que s'aplica als estats". Per això afirma que li agrada oferir propostes "estèticament boniques" però que fugen de la política, de la moral i les bones intencions. "Les bones intencions només genera uniformitat i jo el que vull és trencar-la", ha declarat Liddell. "Només l'immoral ens eleva intel·lectualment i ens inclou en el racionalisme, no en la raó", ha afgeit.

'Caridad' es podrà veure aquest dissabte 8 i diumenge 9 d'octubre a la sala la Planeta de Salt. Després, la producció emprendrà una gira per Europa que la portarà a diversos municipis de França. Aquest és el vuitè muntatge que Liddell farà dins del Temporada Alta. De fet, el seu director, Salvador Sunyer, s'ha declarat com un gran admirador de l'artista i ha avançat que vol seguir col·laborant molt estretament amb la directora.