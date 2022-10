Un dels noms destacats del nou soul europeu, Steffen Morrison, encapçala el cartell del 28è Festival de Jazz Costa Brava, que se celebra fins el 12 a Palafrugell. El neerlandès nascut a Surinam presenta el seu nou disc, Soul revolution, disssabte al Teatre Municipal.

El festival va arrencar ahir amb el Jazz & Biblioteca i la taula rodona Cinema i Jazz, una relació estreta i perdurable. Avui arriba el Jazz & Kids protagonitzat per la Companyia Pauerkids i l’espectacle En Jon i el misteri del saxofon, mentre que demà el Jazz & Cinema girarà entorn d’Acordes i desacuerdos de Woody Allen.

Dissabte hi haurà la representació del jazz local amb L’Energia Big Band, de l’Escola de Música de Palafrugell a la plaça Nova.

Diumenge hi ha previstes propostes com el concert de Funk Station també a la plaça Nova o el Jazz & Young, que proposarà als joves el concert de Hönk Quartet a can Genís. El mateix diumenge, al Teatre Municipal, serà el torn de Pepe Rivero Trio i Ángela Cervantes, amb la col·laboració de la saxo tenor Ariel Bringuez, que presentaran Ones i arenes.

També al Teatre Municipal, dimarts 11, Marcel Tomàs, la Girona Jazz Project i la companyia Cascai Teatre oferiran Els colors de Duke Ellington i el punt final del 28è Festival de Jazz Costa Brava el posarà l’actuació de Lluís Coloma & his musical troupe, dimecres 12 al migdia a plaça Nova.