Víctor Garcia Tur, Carles Dachs, Sol Picó, Joan Todó i Josep M. Jaumà figuren entre els guanyadors de la 56a edició dels Premis Crítica Serra d'Or 2022.

L’aigua que vols, de Víctor Garcia Tur, ha estat guardonada amb el Serra d'Or de Novel·la i Vent a la mà, de Carles Dachs, ha rebut el premi de Poesia. Joan Todó ha rebut el d’assaig per La verda és porta. Vida i opinions de Joaquim Soler i Ferret; Joana Masó, el d’Estudis Literaris per Tosquelles. Curar les institucions i Josep M. Jaumà, el de Traducció per Poesia completa, T. S. Eliot.Dins de l'apartat d'Arts Escèniques, l'obra d'Òscar Intente La idea de Europa, de George Steiner, s’ha emportat el premi al muntatge teatral; Malditas Plumas de Sol Picó el de dansa i Gran Reserva de Rhum & Cia, el d’arts escèniques.

Segundo diccionario de los catalanes de México, de Gemma Domènech, Salomó Marqués, José M. Murià i Angélica Peregrina ha rebut el de catalanística.