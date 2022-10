La Fundació Òpera a Catalunya, amb el suport del Departament de Cultura, ha presentat aquest divendres la temporada 2022-2023 d'Òpera a Catalunya, amb una quarantena de funcions a tretze ciutats catalanes. Les tres òperes que s'han escollit enguany per produir al llarg de la temporada són 'Don Giovanni', 'Madama Butterfly' i 'Il trovatore'. A banda de ciutats com Sabadell, Manresa, Reus, Barcelona, Figueres o Lleida, enguany el circuit també incorpora Cornellà del Llobregat, així com Santander com a la cita fora de Catalunya. El director general de la FOC, Oscar Lanuza, ha assegurat que «la seva funció és descentralitzar la representació d'òpera de Barcelona».

El suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la Fundació Òpera Catalunya (FOC) ha augmentat més del 50% enguany, arribant als 964.000 €. La Fundació també rep el suport de l'Ajuntament de Sabadell, el Ministeri de Cultura i Esports i la Diputació de Barcelona, a banda de mecenes i patrocinadors. Des de la Fundació asseguren que «el compromís d'aquestes institucions fan possible que el país compti amb un model únic que permet la difusió i l'accés a l'òpera d'una manera eficient i sostenible». El vicepresident a l'AAOS, Jordi Torrents, ha assegurat que el model de la Fundació és «únic al món», i que altres companyies d'Europa «els miren i coneixen la seva feina». El director general de la Fundació, Oscar Lanuza, ha afegit que una característica única també és que el teatre principal es troba a Sabadell, «lluny de la gran metròpoli, molt diferent de casos com els de Londres o París». Tres òperes que vertebren la temporada Enguany s'han seleccionat tres obres per a produir-se arreu de Catalunya sota la interpretació de l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell. La primera, 'Don Giovanni' comptarà amb la direcció d'escena de Pau Monterde, amb un equip vocal format per Carles Pachón, Fernando Álvarez, Tina Gorina o César Cortés. La direcció musical anirà a càrrec del director musical de la FOC, Daniel Gil de Tejada, amb Mirna Lacambra com a directora artística general de la temporada. Durant el primer trimestre de 2023 es representarà 'Madama Butterfly', de Giacomo Puccini, amb Hiroko Morita en el rol principal, acompanyat per Enrique Ferrer, Manel Esteve i Anna Tobella. L'òpera estarà sota la direcció musical de Sergi Roca i d'escena de Carles Ortiz. Com a tancament de temporada, es representarà a vuit ciutats catalanes 'Il trovatore' de Verdi. La producció està interpretada per Gustavo Porta, Maribel Ortega, Carles Daza o Laura Vila. L'òpera estarà sota la batuta de Daniel Gil de Tejada, amb la direcció escènica de Carles Ortiz. Propostes més enllà de l'òpera Aquesta temporada s'han presentat també diversos projectes i activitats que volen anar més enllà del terreny convencional de l'òpera, com per exemple, el projecte 'Llegir l'Òpera'. L'objectiu de la proposta és «l'estimulació del diàleg, el coneixement del món operístic, la difusió de l'experiència i la facilitació de l'accés a la lírica i la música entre generacions arreu del territori català», han detallat des de la Fundació en un comunicat. Aquesta finalitat es vol dur a terme a través de les biblioteques públiques catalanes, que són «els espais de trobada pel descobriment del món que envolta l'òpera», asseguren. La idea és fer lectures d'assaigs divulgatius, biografies d'intèrprets i compositors o visionats i audicions comentades d'òperes als centres. I a més de l'oferta operística d'enguany, la FOC oferirà un recital barroc amb Xavier Sabata i Vespres d'Arnadí titulat 'inVISIBLI', que recupera peces del barroquisme líric d'autors invisibilitats. Aquest concert forma part del cicle Simfònics al Palau que organitza l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Palau de la Música.