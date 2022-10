Exposicions, conferències, presentacions de llibres i fins a 25 activitats diferents conformen la programació de tardor del Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).

En l’apartat d’exposicions, la seu de Girona acollirà Domestic Workspaces de Sílvia Garcia del 10 octubre al 27 novembre. Una trentena de despatxos d’arquitectura, tant nacionals com internacionals, hi mostren el panorama arquitectònic actual des de la domesticitat dels estudis.

La delegació de Figueres acollirà fins a principis de 2023 l’exposició Fons d’Arxiu: Projectes Dibuixats: Ignasi Bosch - Joan Maria de Ribot - Jeroni Moner - Ferran Galí - Manuel Martín Madrid i la d’Olot, una mostra de les obres premiades i seleccionades als Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2022.

En col·laboració amb l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i el Patronat de la Politècnica, el COAC organitza un cicle de conferències, com les que han fet en els darrers dies els arquitectes Joan M Viader i Josep Miàs. En aquesta nova edició hi participaran també Lucía Millet de Ferrater i Eva Prats. També en col·laboració amb la Politècnica, hi ha previstes activitats dins la Setmana de l’Arquitectura i la Construcció, del 24 al 30 d’octubre.

A més, hi ha programada la setena edició del cicle Síntesis Arquitectòniques i diverses propostes per a la mainada.