Albons va inaugurar ahir el nou Espai d’Art Pujolboira, ubicat a l’edifici de l’antiga rectoria, al costat de l’església. Aquest espai, impulsat per la Fundació Pujolboira i l’Ajuntament d’Albons, vol ser un centre des d’on es difongui i preservi el llegat del pintor Ramon Pujolboira, que va viure i treballar al poble des de l’any 1976 i fins a la seva mort, el 2019.

És un espai on es podrà veure el treball de Pujolboira, que es mostrarà en rotació exposant obres per èpoques, tècniques o temàtiques... i on s’hi exposaran també obres d’altres pintors i s’hi faran cursos i tallers de pintura i altres activitats que organitzi la fundació.

Aquest matí, l’espai també es podrà visitar.