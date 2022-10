El passat divendres, 7 d’octubre, va començar la vuitena edició del Festival Internacional de Cinema de Begur, organitzat per Clara Dato, una empresària del mon de la hostaleria que fa més de vint anys que viu al municipi gironí. Aquest esdeveniment s’allargarà fins aquest dimecres, i s’hi projectaran desenes de títols dins d’una secció oficial que aquest any se centra en la comèdia, però també hi haurà múltiples activitats paral·leles, com concerts gratuïts, lliuraments de premis o una secció centrada en la dona i el cinema.

Dato explica com la participació per part del poble per a dur a terme aquest esdeveniment ha incrementat any rere any i que «això demostra que la gent gaudeix cada vegada més del festival». «La sessió inaugural ja va ser tot un èxit, i les sales gairebé sempre s’han omplert», diu, i afegeix que «totes les organitzadores estem encantades i molt orgulloses».

A més, durant aquests dies Begur ha rebut la visita d’estrelles del món del cinema com Fernando León de Aranoa, Teresa Gimpera i Carmen Machi, d’entre altres productors i figures de renom del país. Tot i així, no hi han pogut assistir Carla Simon, qui havia de participar ahir en la taula rodona La Mirada Femenina, ni tampoc hi seran per motius de salut, els homenatjats Carme Elías i Fernando Esteso.

De totes maneres, «el festival de moment està essent tot un èxit», considera Dato, que també afegeix que, com a iniciativa, enguany s’impartiran uns tallers de cinema a les escoles. «El resultat dels projectes audiovisuals que facin els alumnes es mostraran l’any que ve davant del públic», explica.