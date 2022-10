Sildàvia té un nou consolat a Figueres

«Llamp de rellamp!» segurament seria una de les possibles expressions que diria el gran Capità Haddock si sabés que, 92 anys després de la primera publicació de Les aventures de Tintín, l'èxit d'aquestes historietes de còmic seguiria tan viu com és actualment i que fins i tot Sildàvia acabaria essent real.

I sí, aquell país imaginari que apareix en fins a cinc d'aquests mítics còmics d'Hergé compta amb diverses seus consulars, una de les quals es va inaugurar dissabte, com no podria ser d'altra manera, al Museu del Joguet de Catalunya de Figueres.

Joan Manuel Soldevilla, el nou cònsol de Sildàvia a Figueres, i Josep Maria Joan Rosa, director del Museu del Joguet, donaven la benvinguda a l'entrada del Museu a tots els assistents que es dirigien fins a la Sala Brossa-Frègoli. Aquesta estava preparada per a l'ocasió: una figura de Tintín damunt la taula, un titella d'en Tintín amb la seva mítica gavardina, fins a quatre coets blanc i vermells, els quals ja són un símbol d'aquests còmics, i un gran cartell on es podia llegir Consolat de Sildàvia – Figueres i el lema del país, «Eih bennek, Eih blavek!», que traduït del sildau al català vol dir: «Qui s'hi acosta, s'hi punxa!».

L'acte va començar sense la presència del Cònsol de Sildàvia a Barcelona, que va arribar uns minuts més tard. Primer va intervenir el director del Museu del Joguet, que va expressar que «dels 40 anys que té el Museu, aquest serà el millor acte de reconeixement que s'haurà fet aquí».

Soldevilla va prendre la paraula com a flamant cònsol de Sildàvia a Figueres tot recordant el passat tintinaire de la Sala Brossa-Frègoli: «És una sala molt especial perquè aquí es van fer uns cursos de la Universitat de Girona durant tres anys al voltant del món de Tintín i que van estar a petar d'alumnes». Soldevilla va recordar diferents motius que fan que el Museu del Joguet sigui la seu del consolat, com per exemple quan «va ser escenari d'una exposició dels joguets de Tintín, on es mostraven les peces que haurien pogut servir d'inspiració per a poder-les dibuixar». També va dir que «Figueres és molt tintinaire», quelcom que va justificar amb un telegrama que va enviar Salvador Dalí a Hergé per «felicitar-lo pels cinquanta anys d'aniversari de Tintín», un telegrama que «estava ple d'improperis i insults del capità Haddock, demostrant que llegia Tintín».

«Ara esteu en territori sildau» va indicar el nou cònsol, tot dient que «per ser ciutadà sildau cal haver viatjat a Sildàvia a través de la lectura». Enric Reverté, cònsol de Sildàvia a Barcelona, va explicar com «la petjada cultural que ha deixat Hergé és molt profunda», fent que es creés una cancelleria de Sildàvia del qual en surt un cos diplomàtic «amb cançons, l'orquestra nacional, diccionaris sildau-francès... i tinc la sensació que és aquell país que tots voldríem haver estat, però que la vida no ens ho ha permès, o que tots hauríem volgut ser Tintín, però la vida no ens ho ha deixat».

Per finalitzar el seu discurs, Reverté va fer entrega a Josep Maria Joan Rosa de la carta de nacionalitat sildava, un còmic de Tintín i una joguina que «surt molt sotilment a les aventures de Tintín: Xiva pié tute i gua», ha explicat el cònsol.

Per acabar, Soldevilla va donar la paraula a Alfons Martínez, regidor de Cultura de Figueres, referint-s'hi com «una autoritat menor», una broma que Martínez va continuar dient que «des del moment que el Museu del Joguet és territori sildau, jo hi vinc en qualitat de convidat per evitar qualsevol conflicte diplomàtic i per l'amistat que ens uneix a en Joan Manuel i a mi». «Aquest és un acte atípic, amable, simpàtic, carregat de solemnitat i que segueix una línia d'actuació en aquest Museu, quelcom que torna a demostrar que en aquest espai no només s'hi exposen joguets, sinó que també és un espai destinat al joc i la diversió», va exposar el regidor per obrir un discurs que ha estat farcit d'elements tintinaires.

L'acte va finalitzar amb unes paraules del cònsol a Figueres afirmant que «ens nodrirem de l'activisme al voltant del món d'Hergé i i alimentarem des del consolat, fent-lo un punt de referència imprescindible per a tota la comunitat universal».

D'aquesta manera, Figueres compta amb una nova seu pels amants de Tintín, el capità Haddock, Milú, el professor Tornassol, els detectius Dupond i Dupont... i tants altres personatges de les aventures d'aquest intrèpid periodista.