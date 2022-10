Tot i que no es tracta d’una missa, arrenca amb una cita dels Evangelis. La idolatrada i polèmica Angèlica Liddell planteja les seves creacions com a rituals de la llibertat artística on les crides a allò sublim es barregen de forma incestuosa amb allò grotesc. Aquest cap de setmana passat, va estrenar al Festival Temporada Alta la seva nova peça, Caritat, títol i concepte que recargola de forma obsessiva fins a destil·lar una mena de panegíric sobre la immoralitat, sobre la similitud entre l’assassí i l’artista.

Com en la seva última peça, Terebrante, els quadres performatius proposats tanquen certa complexitat i alguns un hermetisme sense concessions. Com en l’escena del principi, en què la mateixa Liddell alleta un ancià entre un toll de llet, referència a la Càritas romana que amb el seu acte de pietat commou els jutges per transgredir la llei.

Imatges pictòriques

Aquest és nomésun exemple d’una infinitat d’imatges gairebé pictòriques que s’ordenen a través de nou capítols que busquen ser, diu, una aproximació a la pena de mort. Per això, l’escena presideix nua una enorme guillotina. L’horror de l’assassinat racional estipulat per la llei, mètode d’execució que, ens recorda, va estar vigent a França fins al 1977. S’endinsa així en un esmunyedís terreny de dissertació, el dret al terror de l’Estat en paral·lel al lliure albir de l’homicida.

Per a la Liddell, l’escenari és el lloc de la transgressió, i a través de l’immoral s’aconsegueix el dissens que busquen les peces, la commoció. Per generar-la empra tota la seva barroca artilleria discursiva, 22 artistes en escena que inclouen un cor de laringectomitzats, nens com a símbol habitual de la puresa, campions d’esgrima paralímpica, un cec i assistents masculins vestits que tan aviat es masturben en escena com intenten simular la còpula amb l’oficiant.

D’aquesta obra, que els fans no n’esperin un dels seus esquinçadors monòlegs -una llàstima, perquè solen aterrar la dispersió del discurs-, ja que la Liddell només es reserva una frase en tota l’obra: «A quants ciutadans model caldria executar perquè el món fos més bonic?».

Capa intel·lectual

La resta del text l’interpreta en francès Guillaume Costanza, una mena d’enaltiment d’un dels assassins més grans de la història, Gilles de Rais.

Apareix entre escrits de Georges Bataille i cites projectades de Rudolf Steiner i Michel Foucault, teòrics que donen la capa intel·lectual. Al final, l’espectador haurà de decidir si la poesia escènica i la llibertat del creador estan per sobre de les lleis de l’Estat.