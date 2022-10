David Mataró és el primer semifinalista del Torneig de Dramatúriga Catalana de Temporada Alta, que va arrencar dilluns la dotzena edició amb un enfrontament presentat per l'actriu Meri Yanes. El públic reunit a la Sala La Planeta va escollir el text de Mataró, Megan i un taxista, interpretat per Anna Maruny i Jordi Rico, per davant del presentat per Sergio Serrano. La peça guanyadora del primer combat és una mena de road movie entre un taxista empordanès i una taxista anglesa.

Per la seva banda, Serrano va presentar Avui demà ahir, una proposta que explica el repàs a la vida d’una parella des de la seva pròpia mirada de quan eren joves, i que va ser interpretada per Paula Malia i Joan Solé. Mataró passa a la primera semifinal, que se celebrarà el pròxim 14 de novembre, i s'enfrontarà a la vencedora del tercer combat, Lola Rosales o Carla Rovira.