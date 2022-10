Deu novel·les opten a la 71a edició del premi Planeta, dotat amb un milió d’euros per al guanyador i 200.000 per al finalista. Els treballs s’han escollit entre els 846 originals que s’han presentat per emportar-se el premi, que s’entrega dissabte. Entre les novel·les finalistes hi ha El avionazo, una historia de Frida y Marilyn de José Manuel Mata Muñoz, La niña del castillo de los almendros en flor de Fernando Preto Rodríguez o La ciudad de las ilusiones de Manuel Millán Sánchez.