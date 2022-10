La particular barreja d’humor, música i instruments insòlits dels argentins Les Luthiers enceta avui la participació iberoamericana a Temporada Alta. Després de dos anys en què la pandèmia ha dificultat els ponts entre les dues bandes de l’Atlàntic i la programació provinent de l’Amèrica Llatina ha estat més aviat minsa, el festival gironí reprèn amb força l’apartat Connexió Iberoamèrica, exercint de porta d’entrada de les arts escèniques del nou continent a Europa: de clàssics com Les Luthiers, amb més de cinquanta anys de trajectòria, a nous noms com Piel de Lava o Marina Otero.

Gran reserva, el primer espectacle de l’apartat Connexió Iberoamèrica del festival arriba avui (20.00) i demà (18.00) a l’Auditori de Girona. El muntatge, que es veu per primer cop a Catalunya, és una antologia dels números més celebrats d’una de les companyies argentines més internacionals: el grup d’humoristes, músics i actors Les Luthiers, que van celebrar el seu cinquantè aniversari el 2017.

De la formació històrica només en queden Jorge Maronna i Carlos López Puccio, ara envoltats de nous components per commemorar els cinquanta anys de la formació. Ho fan amb una antologia dels seus millors números, tot i que Horacio Tato Turano, un dels intèrprets, assegura que «no és una unió de peces antigues», sinó un «espectacle integral en si mateix» nascut a partir de títols dels 80 i 90, adaptats i retocats.

«Són peces que no han perdut vigència, perquè quan escrivim intentem fer-les atemporals i que perdurin en el temps», diu, tot i que assenyala que les han revisat perquè no «ferissin» ningú.

«Tot i que no està escrit amb la intenció de ferir ningú, perquè l’humor de Les Luthiers és molt sa, hi havia algunes minories que avui, amb tot el dret, es poden sentir ofeses», diu l’intèrpret, que explica no han hagut de fer «gaires ajustos».

A més de reviure alguns dels seus clàssics, però, els argentins preparen material nou. La formació està a punt d’estrenar nou espectacle, el primer que no és una antologia en catorze anys. Serà al desembre a Argentina, es titularà Más tropiezos de Mastropiero i, si tot va bé, arribarà a l’Estat l’any 2024.

Fidels i debutants

Gran reserva és la primera de la llarga llista de propostes llatinoamericanes que el festival porta als escenaris gironins, provinents de diversos països, per donar una visió àmplia del que es cou a l’altra banda de l’oceà.

En aquesta llista destaquen artistes tan fidels a Temporada Alta com la brasilera Christiane Jatahy, amb una coproducció del certamen que porta per títol Depois do silêncio, o Mariano Pensotti, que presenta Los años.

També hi haurà, però, debuts com el de la creadora Marina Otero amb Fuck me o el companyia Piel de Lava, que es presenta per primer cop a Europa en una gira coproduïda pel festiva i que presentarà Petróleo, una peça que se situa en una plataforma dedicada a l’extracció de petroli.