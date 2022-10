Anar al cinema a la sessió de nit (a partir de les 22h) els dilluns, els dimarts i els dijous serà impossible, a partir de la que ve, a Girona, Blanes i Platja d’Aro. A Salt també ho ha estat les últimes setmanes, però ara els Odeón aposten per mantenir aquests dies la projecció de les 22h només per algunes pel·lícules, i per altra banda, almenys la setmana que ve, dilluns, dimarts i dijous les sales 3 i 7 estaran tancades. La crisi del sector i l’augment del preu de l’electricitat ha provocat que els empresaris hagin decidit retallar sessions els dies de menys afluència, a l’espera que vinguin temps millors. Es mantenen els horaris «normals» els dimecres, perquè el preu reduït de les entrades (sobre els 5 euros, en funció de les sales), duu més gent.

La passa que han fet aquesta tardor els Odeón de Salt i els Ocine, però, no és nova, perquè el Truffaut també ha reduït passis i com a molt tard fa el darrer a les 21h, i les sales d’Olot i Palamós ja fa temps que tanquen els dilluns i dimarts. A Figueres i a Roses, que encara mantenen la sessió de nit tots els dies de la setmana, de dilluns a divendres no fan el primer passi de tarda (a les 4). D’altres cines de la província com les de Ripoll, Palafrugell, Begur o Torroella només obren, directament, els caps de setmana. El que també ha desaparegut dels cinemes són les sessions golfes, que els divendres i els dissabtes oferien tota la cartellera passada la mitjanit, i que quan van nèixer, als anys 90, van ser tot un «boom» de públic.

Després d’un estiu molt irregular, i d’un mes de setembre amb la recaptació sota mínins, la Festa del Cinema va aconseguir remuntar una mica la situació de dilluns a dijous passat. Segons Comscore, la dinovena edició va portar a les sales 1.291.799 espectadors, un 82,2% més que la primera Festa del Cinema d’aquest any, el maig passat, amb la pel·lícula de terror Smile com a gran triomfadora. Dels títols que arriben aquest divendres, entre els més destacats n’hi ha un altre de por, Halloween, el final, i l’esperada Cerdita, que ha triomfat a Sant Sebastià i Sitges, així com el nou treball de Jaime Rosales, Girasoles Silvestres.