Instruments que simulen un xilòfon fet de cocos o el bolarmonio, dissenyat a partir de petites pilotes de bàsquet, però també boleros, música de cambra o country. Les Luthiers s’atreveixen amb tot tipus de música per contaminar-la d’humor absurd, una barreja de comicitat, surrealisme i instrumentació «informal» creada per ells mateixos que s’ha convertit en marca de la casa i que dimarts i dimecres per primera vegada va passar per Girona.

La companyia argentina de multiinstrumentistes, cantants, actors i còmics es va estrenar a l’Auditori de Girona amb una doble actuació dins la programació del festival Temporada Alta amb un greatest hits dels seus cinquanta anys llargs de carrera artística, l’antologia titulada Gran reserva. D’Entreteniciencia familiar, un programa de ràdio amb música en directe conduït des de la més absoluta ignorància, a les desventures del famós compositor Johan Sebastian Mastropiero i fins al rap final, que es queixa que Los jovenes de hoy en día, entre el sexe i les drogues, «no hi ha dret que s’ho passin tan bé», el grup argentí va fer gala durant prop de dues hores d’una manera d’entendre el riure que els ha fet únics i que, com el bon vi, procuren que no baixant mai de l’escenari, continuï envellint bé.