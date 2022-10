La mirada de Josep Maria Oliveras, tant la de la fotografia d’autor com la més documental, passa a formar part de l’arxiu de Girona. El fotògraf ha cedit el seu fons, integrat per 300.000 imatges analògiques, cinc terabytes d’imatges digitals i un centenar d’hores de vídeo, a l’Ajuntament, que l’incorporarà al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI), per preservar-lo i difondre’l.

El llegat d’Oliveras abraça gairebé cinc dècades de treball ininterromput, des de finals dels anys 70 i fins l’actualitat, una feina concebuda per «contribuir a construir un espai de memòria», explica, «sumada com una més» a la d’altres persones, i ajudar així a «entendre» el temps que li ha tocat viure.

«Un món sense records no té identitat i deixa d’existir», afirma el fotògraf, amb una trajectòria que ha transcorregut alhora per la fotografia d’autor, entesa com una «arqueologia subtil de les emocions» i la imatge documental, per «deixar testimoni» i exercir de notari de la realitat.

L’arxiver de l’Ajuntament de Girona, Joan Boadas, defineix la donació «d’un dels millors fotògrafs que ha tingut la ciutat» com «un fons excepcional». Pel cap del Servei de Gestió Documental, d’Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona l’ingrés de tot aquest material al Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) serà una oportunitat per organitzar i donar a conèixer la feina d’un autor «amb un currículum espectacular» que, només en exposicions, frega la cinquantena, d’una primera al Taller Fotogràfic Desalt l'any 1979 a la darrera, al Bòlit de Girona.

Va iniciar-se en la il·lustració fotogràfica de llibres i catàlegs d’art i la fotografia de premsa, i, si bé ha destacat principalment com a fotògraf, també ha realitzat treballs com a comissari d’exposicions, com a editor i creador de llibres de fotografia o en la realització de treballs de documentalisme gràfic per a nombroses exposicions i programes de TV de difusió cultural.

Amb la base sempre a Girona i Salt, Josep Maria Oliveras ha treballat i exposat a Mèxic, els Estats Units o França, amb una gran diversitat de projectes que van de resseguir els passos de Troski per terres mexicanes i l’estada de Li Ping Mei entre els apatxes al passat tèxtil de Salt. També ha begut dels arxius, ajudant a recuperar la feina d’altres fotògrafs com Valentí Fargnoli o Ricard Mur.

Amb una cinquantena de llibres publicats i obra videogràfica i audiovisual reconeguda a nivell europeu, Josep Maria Oliveras té també obra a la Col·lecció Nacional de la Generalitat.

Per Boadas, tota l’obra d’Oliveras està travessada pel «rigor, la qualitat, la creativitat, la recerca» i la capacitat d’adaptació per passar dels mitjans analògics als digitals «sense perdre capacitat de creació».

El material cedit inclou 140.000 negatius en blanc i negre i 70.000 més en color; 80.000 diapositives a color, 200 caixes-estoig amb DVDs de projectes professionals diversos, un centenar d’hores de vídeo, 1.500 còpies fotogràfiques sobre paper i contactes de reportatges i cinc terabytes d’imatges digitals, vídeos i projectes editorials.

Durant la signatura del conveni que fa efectiva la donació, l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha agraït a Josep Maria Oliveras el seu «acte de generositat immens» per fer que la feina de tota una vida passi a ser patrimoni de la ciutat.