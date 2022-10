El Periódico de España, diari pertanyent a Prensa Ibérica, grup editor del Diari de Girona, va celebrar el primer aniversari amb un acte festiu al qual van assistir nombroses personalitats del món de la política, l’economia, l’empresa, la societat civil i la cultura. A l’esdeveniment hi van acudir, entre d’altres, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i els presidents autonòmics Adrián Barbón (Astúries), Alfonso Rueda (Galícia), Francina Armengol (Balears ), Ángel Víctor Torres (Canàries), Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Concha Andreu (La Rioja) i Miguel Ángel Revilla (Cantàbria). No van faltar tampoc a la cita alcaldes com Abel Caballero (Vigo), Alfredo Canteli (Oviedo) o Ignacio Gragera (Badajoz).

Hi van assistir també personalitats com Antonio Garamendi, president de CEOE, o José María Álvarez, secretari general de la UGT; i càrrecs institucionals com ara el fiscal general de l’Estat, Álvaro García, o la presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, a més d’empresaris com Juan Roig, president de Mercadona; Antonio Huertas, president de Mapfre; Juan Manuel Serrano, president de Correos; Eduardo Navarro, director d’Afers Corporatius i Sostenibilitat de Telefónica, o Virginia Zafra, directora de Comunicació de CaixaBank. Javier Moll, president de Prensa Ibérica, va assegurar en el seu discurs que «El Periódico de España celebra el primer any de vida amb la satisfacció d’haver complert els objectius marcats en la fase de llançament i té expectatives de futur cada vegada més favorables». «Som un diari ambiciós, fresc i plural que fa la seva feina mà a mà amb la gran família de Prensa Ibérica: els més de 1.200 periodistes que comparteixen la feina amb nosaltres», va dir Gemma Robles, directora de la capçalera. Aitor Moll, conseller delegat de Prensa Ibérica; Gemma Robles, directora de «El Periódico de España; Antonio Huertas, president de Mapfre; Javier Moll, president de Prensa Ibérica; Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona; Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica; Antonio Garamendi, president de CEOE; Ainhoa Moll, consellera de Premsa Ibérica, i Juan Roig, president de Mercadona.