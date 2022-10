La Fundació Òpera a Catalunya portarà aquesta temporada les seves tres noves produccions les comarques gironines: una a Figueres i dues a Girona. Don Giovanni es veurà al teatre El Jardí de Figueres el 6 de novembre i el Teatre Municipal de Girona acollirà Madama Butterfly i Il trovatore el 3 de març i el 19 de maig, respectivament.

En total, la temporada 2022-2023 d’Òpera a Catalunya, inclourà una quarantena de funcions a tretze ciutats catalanes a,n l’objectiu de descentralitzar el gènere i dur-lo més enllà de la capital.

A banda de ciutats com Sabadell, Manresa, Reus o Lleida, enguany el circuit també incorpora Cornellà del Llobregat, així com Santander com a la cita fora de Catalunya.