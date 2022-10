L’Ateneu del Coma Cros de Salt ha penjat el cartell de sold out per al concert que demà dissabte (20h) oferirà el cantautor Adrià Puntí. El músic saltenc tornarà amb aquesta actuació a pujar els escenaris i ho farà amb un nou projecte, Adrià i els set pecats capitals, en el qual ha creat una cançó per a cada pecat. Al llarg de la vetllada, l’exlíder dels Umpa Pah també repassarà alguns dels temes dels àlbums Enclusa i un cop de mall i Incompletament, així com alguns dels grans èxits que han marcat la seva trajectòria.

El cicle Concerts de Tardor de l’equipament saltenc, que va arrencar la setmana passada amb el concert del col·lectiu Alaire, continuarà el pròxim dissabte 22 d’octubre amb el concert de la cantant menorquina Anna Ferrer, que presentarà el treball Parenòstic. Completaran la programació del cicle d’enguany Anna Andreu (2 de desembre) i Fetus i Carles Belda (16 de desembre).