Marc Gasol ha rebut aquest divendres al vespre la Mosca de Sant Narcís que atorga la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en un acte a l’Auditori Josep Irla, en el marc de les Mosques de la Informació 2022. Durant la vetllada també s'han entregat la Mosca Grossa, que reconeix a la persona o entitat que hagi facilitat més la tasca informativa, i la Mosca Borda, que s’atorga a la persona o entitat que més hagi dificultat la feina dels periodistes. Se les han endut, respectivament, el cap de premsa i protocol de la Generalitat a Girona, Quim Lladó, i les empreses públiques ADIF i Renfe. D’altra banda, el periodista Joan Ventura Brugulat, president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes fins al passat mes de març, va rebre tal com s’havia anunciat la Mosca del Col·legi, que a títol pòstum també va recaure el periodista radiofònic Josep Maria Francino Arenillas.

«Estic content que es valori la feina que fa el club al territori. És un honor i un orgull rebre la Mosca de Sant Narcís», va dir el fundador, president i jugador del Bàsquet Girona, preguntat sobre què representava per a ell el premi. Gasol va assegurar que «hem crescut moltíssim com a club en poc temps, i més enllà de l’ACB, que és el que tothom veu i el que a tothom li agrada, tenir una base amb més de 400 nens i nenes, amb tants entrenadors i entrenadores, és un orgull». El pivot assegura que «això és el que em fa més il·lusió, veure com vam començar el club des de la base i que seguim treballant-la sense perdre-la de vista, perquè és el més important, un dels grans fonaments del Bàsquet Girona». Gasol va fundar l’entitat el 2014 com a escola de bàsquet base, i el 2017 estrenava equip sènior a EBA. Ara aquell modest projecte ja ha arribat a l’ACB i té una base camí del mig centenar de jugadors, on també hi ha integrada la de l’Uni Girona a través de l’Escola Laia Palau.

Mosques Grossa i Borda

Quim Lladó ha estat distingit amb la Mosca Grossa per la «diligència, amabilitat i bon humor» amb el qual tracta als professionals. Lladó s'ha imposat amb un 53,15% dels vots al responsable de Comunicació de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona (26,14%), la cap de comunicació i premsa dels Ajuntaments de Caldes de Malavella i Vidreres Aida Fuentes (12,61%) i el regidor d’Urbanisme i d’Activitats de Girona, Lluís Martí (8,10 %).

A l’altra cara de la moneda, la Mosca Borda ha recaigut en ADIF i Renfe per «dificultar la mobilitat» dels periodistes. Les dues empreses públiques han estat votades pel 62,75 % dels periodistes, superant clarament el festival de Cap Roig (30,39 %) i l’equip de comunicació de l’Ajuntament de Ripoll (6,86%). Es dona la circumstància que Antonio Carmona, nominat a la Mosca Grossa per la seva tasca al capdavant del departament de comunicació de Renfe, ha recollit la Mosca Borda. En aquesta edició de les Mosques de la Informació han votat 111 periodistes.