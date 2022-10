El periodista de TV3 Ignasi Gallart i la documentalista de l'Arxiu de TV3, Montse Bailac, han cedit a l'Arxiu Històric Municipal d'Arbúcies (AHMA) (la Selva) material recopilat durant més de 15 anys sobre l'accident d'avió ocorregut al Montseny el 1970, en el qual van morir 112 persones provinents de Manchester. Els documents es van utilitzar per fer el documental 'Montseny, la tragèdia enterrada', estrenat ara fa un any al programa de TV3 Sense ficció i produït per La Kaseta. Ara, s'afegiran al fons ja existent de l'arxiu perquè estigui a l'abast de tothom. El 2010, Gallart ja havia publicat 'SOS al Montseny: la pitjor catàstrofe aèria dels Països Catalans' a la revista Sàpiens, basant-se en aquests arxius.

Entre la documentació, recopilada pel periodista durant 15 anys d'investigacions juntament amb la documentalista, s'hi pot llegir l'informe del forense, declaracions que es van fer al Congrés dels Diputats, informes militars, notes de premsa, etc. L'arxiu compta també amb un important fons documental de l'accident d'aviació format per documents de l'època sobre la tragèdia, informes, correspondència, retalls de premsa, documentació sobre la construcció del monòlit i la tomba al cementiri, així com un conjunt de fotografies dels actes d'homenatge a les víctimes. L'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga, conclou que l'accident «és part de la història d'aquesta vall» i l'arxiu és «una peça imprescindible per mantenir viu el record d'uns fets que sempre perduraran en la memòria del nostre poble».