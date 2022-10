«Sagrada Familia» arriba a Netflix amb Najwa Nimri i Alba Flores

Al cineasta mexicà Manolo Caro sempre li han interessat les famílies poc corrents i carregades de secrets, com ja va demostrar a l’esbojarrada i colorista La casa de las flores i a la més dramàtica Alguien tiene que morir. Un clan que se surt del comú i que té molt per amagar protagonitza també la seva nova sèrie per a Netflix, Sagrada Família, un thriller sobre el poder de la maternitat i les diferents formes d’entendre-la, esquitxat de sang. «No tens ni idea del que és capaç de fer una mare per un fill», amenaça al tràiler el personatge de Najwa Nimri, al més pur estil Belén Esteban, que va fer famosa aquella frase de «Jo per la meva filla mato». S’estrena avui, 14 d’octubre.

L’eix d’aquesta ficció amb tints fatalistes i amb un potent univers femení gira al voltant de Gloria (Najwa Nimri), una misteriosa artista que s’acaba d’instal·lar a la tranquil·la urbanització madrilenya de Fuente del Berro al costat del seu nadó i de la seva au pair (Carla Campra). Un barri residencial en què, abans de res, es guarden les aparences davant dels veïns, perquè ningú revela realment el que passa darrere de la porta de casa seva, molt a l’estil Mujeres desesperadas. Aquí res no és el que sembla.

«Glòria és una persona amb unes creences i uns vincles molt ferris i que necessita fugir per mantenir aquests vincles units. Però entra en una projecció que ha fet de si mateixa i es dedica a viure-hi, cosa que comporta una distorsió de la realitat de mida mastodòntica», avança Nimri sobre un personatge «que manipula emocionalment» els seus fills i que viu la maternitat d’una manera molt visceral i possessiva: «Ella creu que els seus fills són seus, i aquesta és la gran confusió», explica l’actriu .

Al seu nou barri, la protagonista entaularà una sòlida amistat amb tres dones més (Macarena Gómez, Alba Flores i Ella Kweku), encara que entre confidències al parc envoltades de carrets infantils es guardaran molts secrets per a si mateixes. Tot saltarà pels aires quan el passat fosc de Glòria salti a la palestra.

La relació entre totes quatre serveix d’excusa a Caro per abordar les diferents maneres d’afrontar la maternitat i, de passada, el conflicte intern viscut per les dones que renunciaven a tenir descendència. «El meu personatge no sap si vol ser mare o no i, en aquella època dels 90 en què s’ambienta la sèrie, això se sortia del normal. Per a ella és important la seva carrera i tenir una família no necessàriament vol dir tenir un fill «, explica Kweku sobre el paper.

Com és habitual en els títols creats per Manolo Caro, a Sagrada Familia hi ha una història gai de fons i alguna al·legoria religiosa, representades aquí no només pel títol de la sèrie, sinó també pels colorits vitralls que crea Gloria i que apareixen a les introduccions dels vuit capítols que componen la primera temporada de la sèrie.