El director de cinema banyolí Albert Serra, reconegut com una de les figures més originals del panorama europeu recent, ha donat el tret de sortida a la festa major de Sant Martirià de la seva ciutat natal. Ho ha fet amb un discurs al Teatre Municipal, on ha repassat la seva trajectòria acadèmica i professional, davant d’una platea a vessar que no s'ha mogut de la butaca durant l'hora llarga que ha parlat. Serra ha destacat "l'element lúdic" com el tret característic i diferencial que comparteixen totes les seves pel·lícules. "Vaig pensar que el tipus de vida que vivia i la gent amb qui em movia podia mantenir-se viu, i fins i tot ampliat per fer-ho més divertit, en una pel·lícula que no havia de ser professional i avorrida", ha detallat.

Serra combina als seus films actors i actrius professionals i no professionals. I assegura que la seva forma de dirigir els posa tots al mateix nivell: "Diem que la meva metodologia és tan extremadament particular que les eines que tenen els professionals que suposadament els farien superiors no serveixen de res". I ha afegit que "molts dels actors són de Banyoles", destacant Lluís Serrat, que ha aparegut a totes les seves pel·lícules. Precisament, el cineasta s'ha referit a Banyoles com "una ciutat petita" que li ha permès protegir-se "dels impulsos i del nerviosisme de la gran ciutat". I ha assegurat que totes les persones rellevants amb què s'ha creuat "procedien d'entorns no urbans", un entorn que, considera, propicia el desenvolupament de l'individu. Per aquesta forma particular de dirigir i produir, Serra ha rebut diversos reconeixements, entre els quals destaquen el premi Gaudí a la millor pel·lícula del cinema català el 2009 per 'El cant dels ocells' o el premi especial del jurat del Festival Internacional de Cannes per 'Liberté' el 2019. L'èxit dels seus films, ha dit, és que tots s'encabeixen en un marc conceptual. "Com he pogut comprovar, si es creen uns elements essencials que ja funcionen des del principi, la pel·lícula no pot anar malament", ha dit referint-se a aquest marc. L’acte l'ha inaugurat l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, que ha introduït la figura d'Albert Serra recordant que va ser, el 2009, "el primer a rebre el guardó de Banyolí de l’Any". També ha destacat la recuperació de la normalitat de la setantena d’actes programats a Banyoles per la festa major, que comencen dijous i s'allargaran fins al pròxim dilluns 24 d’octubre.