En els últims anys, les plataformes de streaming han viscut un enorme ‘boom’ a Espanya i a la resta del món, potenciades (en part) per la pandèmia. Amb milions de persones sense poder sortir de casa, l’oferta que oferien era ben temptadora per satisfer les hores d’oci. Però en els últims mesos hi ha diversos factors que estan evidenciant que l’univers de l’streaming està a punt de canviar, i que afectarà les nostres butxaques: Netflix acaba d’anunciar una oferta, que entrarà en vigor el 10 de novembre, consistent en una quota mensual de 5,99 euros, tot i que inclou anuncis, per lluitar contra els comptes compartits tan recurrents i la fusió d’HBO Max amb Discovery augura una inevitable pujada de preus, una cosa que ja han patit els abonats d’Amazon Prime Video.

Davant d’aquest nou panorama, part de l’audiència, cruixida per la nova crisi i la inflació que retalla el seu pressupost per a oci, es planteja prescindir d’alguna de les seves subscripcions a les plataformes de pagament i posa la vista en les opcions gratuïtes, que també n’hi ha, tot i que no tingui estrenes tan potents com ‘La Casa del Dragón’, les novetats de ‘Stranger things’ o ‘El senyor dels anells: els anells de poder’. Són les plataformes anticrisi, amb les quals podem explorar una variada oferta de cine, pel·lícules i documentals. Tot i que s’haurà de tenir paciència i aguantar les pauses publicitàries que (a excepció de RTVE Play) trufaran les emissions. Perquè, ja se sap, la producció audiovisual (sèries, cine), la musical, la literatura, la premsa..., la cultura en general, no pot ser gratis total, ja que darrere hi ha una indústria, que si no se sustenta amb publicitat, ho haurà de fer amb subscripcions (cosa que suposa la consegüent quota mensual). Però per als que estan disposats a aguantar aquests inconvenients amb tal de no rascar-se la butxaca (tot i que hauran de disposar d’una bona connexió a internet, amb bon nivell de cobertura i velocitat, i dispositius compatibles), aquí repassem 12 d’aquestes plataformes, amb títols espanyols i internacionals. HBO Max i Discovery+ es fusionaran en una única plataforma Amazon apuja de 36 a 49,90 euros a l’any el preu de Prime a Espanya