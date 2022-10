«Em costa acceptar la idea que l’amor heterosexual clàssic sigui feixista»

Aquesta vegada s’ha superat, si això es portés al cinema, només podria ser una superproducció amb milers d’extres...

Sí, m’ha costat molt d’escriure-la. No sé si tornaré a fer res així, perquè francament, aquesta gairebé acaba amb mi.

La dominació espanyola de Louisiana no és una cosa que es conegui gaire.

Al final de la Guerra dels Set Anys, entre 1756 i 1763, França perd els seus territoris a Nord-amèrica, que acaben passant a Espanya en compensació per l’ajuda oferta a Anglaterra. El que va rebre va ser un territori difícil de governar per l’oposició dels criolls francesos que es van quedar a aquelles terres, es van rebel·lar i van acabar jutjats i executats per la Corona espanyola.

Em pregunto com un període tan carregat d’aventura no ha esdevingut material literari fins ara.

És veritat, va ser el nostre far west. De cop i volta aquelles terres es van omplir d’andalusos i canaris que volien fer fortuna. Arribaven en carretes amb gallines, llavors i eines de cultiu. I allò que es trobaven no era la terra promesa, sinó un lloc que s’inundava periòdicament, on es van enfrontar a terribles períodes de fam i malalties desconegudes i on vivien amb la por permanent a l’atac de les tribus índies.

Admet que escriu bàsicament novel·les d’amor?.

No només són això, però sí que a les meves novel·les sempre hi ha d’haver una història sentimental.

No és difícil escriure novel·les d’amor en un segle XXI en què sembla que regna una certa desconfiança envers l’amor romàntic?.

Jo encara penso que l’amor tradicional té recorregut. Aquesta passió arrabassadora que perdura durant dècades i de la qual s’assegura que seguirà no ja fins que la mort separi els amants, sinó encara més enllà, tal com es concebia al segle XIX.

I aquestes històries no serien una mena d’evasió?.

Cadascú s’evadeix com pot. Les novel·les romàntiques serveixen per a això, per evadir-se, igual que les novel·les de ciència ficció. No es pot dir que la novel·la romàntica estigui acabada, encara se segueix venent moltíssim. Jo mateixa les segueixo llegint. Però crec que les meves novel·les són una mica diferents.

En quin sentit?.

La novel·la romàntica té un esquema narratiu fix molt concret. Ja des del primer capítol saps qui és ell, qui és ella, quines relacions s’establiran. Com per exemple, amors contrariats per les diferències socials. I a més hi ha un alt contingut eròtic. En aquest aspecte jo m’aturo una mica abans.

Poc sexe doncs a les seves històries.

No hi carrego les tintes per atraure més l’atenció, les escenes eròtiques han de fluir amb naturalitat. Però en fi, a mi, i recalco el «a mi», em costa d’entendre aquesta idea que se sent tant darrerament: això que l’amor heterosexual clàssic és feixista. Sé que hi ha qui ho veu així i tothom és lliure d interpretar les coses com vulgui. Ho veig una mica exagerat.

La seva història d’amor la viuen una dona francesa i un indígena. No és difícil imaginar-ho?

És una cosa versemblant. Ell és un indi que ha crescut entre tots dos mons i ha estat educat per missioners francesos. La diferència entre tots dos no és tan abismal.

No freqüenta els ambients literaris madrilenyes ni tampoc els catalans. Haver triat una vida rural, o més ben dit neorural, a Benasc, li ha facilitat això l’aïllament necessari per escriure?

Als pobles portem una vida molt similar a la de les ciutats. Els meus amics de la ciutat se m’enfaden quan ens queixem de patir estrès. La feina és la mateixa per a tots. Però sí que és cert que tenim l’alleujament immediat de poder passejar en un paisatge meravellós.

I això no és bo per a una escriptora?.

Sonarà fatal, però quan escrius no ets conscient del món que t’envolta. Jo no era a Benasc quan escrivia, sinó a Louisiana, i en aquest tràngol, moltes vegades no t’assabentes si fa fred o fa calor. Ara bé, mentiria si digués que no estic feliç de viure-hi.

Durant un temps es va dedicar intensament a la política. Va ser alcaldessa pel PP a Benasc...

Ser alcaldessa només és gestionar recursos, pur servei públic. Mai no vaig participar en reunions d’alt nivell. A més, em ve de família. La meva tia va ser una de les primeres alcaldesses d’Espanya. Altres oncles meus van ser regidors. No és una cosa tan excepcional als pobles.

Què va aportar aquest servei a la seva escriptura?

Conèixer la naturalesa humana, descobrir quins interessos motiven la gent. És una mina per a una escriptora.