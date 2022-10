El projecte de la Casa Walter Benjamin de Portbou arriba aquest dimarts a la Fira del Llibre de Frankfurt. La cita alemanya acull la presentació, en format d’exposició, del projecte per dedicar un espai de memòria al filòsof al poble fronterer on va morir. El projecte i l’exposició per visualitzar-lo, impulsats per la Fundació Angelus Novus i l’Ajuntament de Portbou, s’ha vist primer a l’Alt Empordà i després a la Fundació Lluís Coromina de Barcelona -també coorganitzadora conjuntament amb Bonart Cultural de l’exposició- i ara arriba ara a Frankfurt de la mà del Ministeri de Cultura, ja que Espanya és el país convidat de la fira d’enguany.

La Casa de Walter Benjamin arriba a Barcelona La mostra, sota la curadoria dels crítics d’art Pilar Parcerisas i Ricard Planas i la col·laboració de l’escriptor Carles Duarte, posa en relleu tota la tasca que s’ha desenvolupat durant dècades per difondre la figura del pensador per arribar fins a l’avantprojecte encarregat als arquitectes Joan Falgueras i Jordi Pigem per transformar l’antic ajuntament en la futura Casa Walter Benjamin. La proposta disposa de vuit plafons amb tota classe de documentació sobre el vincle de Benjamin i Portbou, així com els esquemes del futur espai. A més, s’hi han incorporat les maquetes i un vídeo amb la conversa entre el cineasta Wim Wenders i l’escultor Dani Karavan, en la qual els dos autors reflexionen sobre la influència de Benjamin en la seva obra. Portbou està a punt d’iniciar les obres de la Casa Walter Benjamin La biblioteca El proper pas del projecte serà la instal·lació del fons de la Fundació Angelus Novis, amb el nom de Biblioteca Walter Benjamin, a l'edifici modernista que acabarà sent la Casa Walter Benjamin, prevista per finals d'aquest any o principis del que ve, depenent del ritme de les obres. La nova biblioteca especialitzada té els fons de Gian-Luigi Ponzano i Philippe Yvernel