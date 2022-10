Amb la convicció que la mainada de menys de tres anys no és el públic del futur, sinó del present, la companyia La Petita Malumaluga ha ideat un espectacle de tribut a Bob Marley deliciós. Evoca el repertori del precursor del reggae, amb arranjaments que s’hi acosten des d’altres gèneres, i tampoc oblida el contingut reivindicatiu de les seves lletres.

A Bob Marley for babies, que diumenge va passar pel Canal de Salt dins Temporada Alta, quatre cantants-ballarines i una cellista despleguen tot el periple vital d’una dona: de la infància, que sona a jazz a una vellesa d’aires flamencs. Ho fan submergint el públic en una acurada proposta escènica, dins un cub blanc amb projeccions i llums i on, ja al final, les criatures campen i ballen lliurement.

Una fusió de tecnologia, interpretació i música sense estridències on no hi ha cap dels tòpics que s’associen al reggae, ni tan sols els colors perquè gairebé tot és blanc, però de la que se surt amb un somriure als llavis i un bon humor d’aquells que perduren.