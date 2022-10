Un compositor de renom: Josep Cassú; una locutora i sardanista, Francina Boris (1915-2013), i un ex-politic, Xavier Soy, seran els tres protagonistes en l’apartat sardanístic a Girona per Fires.

Josep Cassú ha dedicat una sardana pòstuma a Francina Boris, titulada El Passeig de la Francina , tot fent referència al passeig que la degana de les locutores gironines té dedicat a Domeny. A la portada de les solfes hi ha escrit a mà la següent dedicatòria: «Per a la Francina Boris, gran divulgadora de la nostra música. Amb estima. Josep Cassú».

L’estrena de la composició tindrà lloc el 30 d’octubre, a les 5 de la tarda, en el marc d’una audició-homenatge amb la Jovenívola de Sabadell, dins del programa de Fires, organitzat conjuntament per l’Ajuntament de Girona i Amics de la Sardana-Terranosta.

Per la ballada, s’han programat dotze composicions de set tirades, on a més de l’estrena d’El Passeig de la Francina s’escoltaran dues peçes més dedicades a Boris: Francina, dolça veu de la sardana, de Lluis Duran, i Francina, de Francesc Mas Ros. Boris té sis sardanes dedicades. I és que, va ser, entre altres importants iniciatives, des de Ràdio Girona, l’impulsora del concurs «La sardana de Girona».

Boris que va començar a Ràdio Girona el 1929, durant la República i fins el 1939 va ser locutora a Ràdio Associació de Catalunya Barcelona. De retorn a Girona, crea el primer programa en català, que va ser el degà d’informació sardanista a Ràdio Girona, amb el nom de Nostra Dansa, amb una supervivència a la ràdio gironina de més de seixanta anys.

«Sigues Feliç»

Pel que fa a l’exalcalde de Bescanó, Xavier Soy, aquesta serà la primera sardana dedicada, i ha estat una bona sorpresa. El títol és Sigues feliç. La interpretació anirà a càrrec de La Principal de la Bisbal, dirigida en aquesta ocasió pel seu autor, el mestre Josep Cassú, el dia de Sant Narcís, a l’Auditori. Soy ha explicat que té el costum que quan s’acomiada d’algú sempre diu «Sigues feliç!». D’aquí el títol de la sardana que li dediquen.

«Quan en Cassú em va trucar per dir-me que li venia de gust dedicar-me una sardana, em va fer molta il·lusió. Li vaig dir: em dones una alegria!, perquè aquest any he tornat a néixer». Soy va patir mesos enrera un problema de salut greu, del qual sortosament s’ha recuperat. Xavier Soy explica que sempre li han agradat les sardanes amb «solos» de trombó, un tipus de sardana de lluïment que no tenen massa en compte els compositors, però, també li agraden les de tenora. Així li va dir al mestre Cassú i així serà: trombó i tenora van de la mà en les solfes escrites per Cassú a Sigues feliç. L’ex-politic Xavier Soy, va ser alcade Bescanó 28 anys, del 1987 al 2015.