La formació solidària Heaven on Earth Gospel Choir, dirigida per Moisès Sala (The Gospel Viu Choir) i formada per més de cinquanta cantants de gòspel de les comarques gironines, es presenta aquest dijous amb una jornada de portes obertes a Girona. Aquesta sessió oberta serà a les 8 del vespre a l'espai Fundació La Caixa de Girona.

Nascuda l'any 2021 amb vocació solidària, Heaven on Earth proporciona beques a persones amb pocs recursos econòmics que vulguin cantar amb el cor. Àngels Isern és la promotora d'aquest concepte de cor gòspel solidari, mentre que la direcció musical va a càrrec de Moisès Sala, el fundador i director de The Gospel Viu Choir, coral amb vint anys d'història.