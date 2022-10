Xavi Buxeda és el segon semifinalista del dotzè Torneig de Dramaturgia Catalana del festival Temporada Alta. Buxeda es va enfrontar dilluns amb Bertra Prieto a La Planeta i va convèncer el púbic amb Ja ho deixarem escrit, que narra la trobada de dues companyes d’universitat al cap d’uns anys sense veure’s. En aquest cas, el text estava interpretat per les actrius Georgina Latre i Marta Ossó.

Per la seva banda, Berta Prieto va presentar My life is my message, en què les actrius Paula Jornet i Mònica Almirall posaven veu al text d’una artista que decideix convertir la seva vida en una obra.

Ara, Buxeda passa a la segona semifinal que es farà el 28 de novembre.