La Casa Masó de Girona explora la relació de la poesia i l’art amb una exposició antològica que uneix artistes com Salvador Dalí i Isidre Nonell amb autors com Joan Maragall o Carles Riba. Imatge & Poesia. Les poètiques de la modernitat, que s’inaugura aquest dijous, aprofundeix en el diàleg entre les arts plàstiques i la poesia des de finals del segle XIX i fins al final de la Guerra Civil.

La mostra és un recorregut antològic en el qual 125 llibres de poesia i poemes publicats en revistes es posen en relació amb 42 obres d’art com ara dibuixos, pintures, collages, cartells o escultures. Coproduïda per la Biblioteca de Catalunya i la Fundació Rafael Masó, és «la revisió més completa feta mai fins ara de la relació entre poesia i art català d’aquest període», segons els seus responsables.

El recorregut coincideix amb els anys en què Catalunya es redefineix com a nació dins l’Espanya moderna a través de la construcció d’un imaginari col·lectiu que parteix de la cultura i la llengua catalanes, un arc cronològic ampli perquè pretén situar el desenvolupament que segueix l’àmbit literari i cultural català en el context europeu i «mostrar com els moviments que fins ara ens han servit per explicar el període (Renaixença, Modernisme, Noucentisme, avantguardes) corresponen a la dinàmica interna d’un camp literari nacional en procés de construcció i definició», diuen els dos comissaris, Margarida Casacuberta i Aitor Quiney.

«Optar per un model de llengua, per una determinada tradició literària o fins i tot per una estètica concreta no són decisions individuals, sinó que adquireixen un significat col·lectiu i, en darrer terme, polític. En aquest procés, la relació entre poesia i imatge és d’allò més significativa per la col·laboració estreta que mantenen poetes, artistes, músics, il·lustradors, tipògrafs, impressors i editors en tant que formen part d’un o de diferents projectes culturals i, al capdavall, de concepcions diverses –i a voltes oposades– de país», diu Casacuberta.

De Santiago Rusiñol i Miquel Utrillo a Rosa Leveroni i Alfons Maseras, l’exposició convida a fer un recorregut des de l’ideal de l’art per l’art fins a la defensa de la poesia com a mur de contenció enfront dels feixismes.

S’hi poden trobar obres d'Isidre Nonell, Pablo Picasso, Rafael Barradas o Joan Miró. Algunes de les peces més destacades que s’hi exposen son dibuixos originals d’Apel·les Mestres per a Liliana, un cartell de Ramon Casas per als Jocs Florals de Barcelona de 1908, un dibuix de Miró de 1917 o un manuscrit de Salvador Dalí amb dibuixos per il·lustrar Les bruixes de Llers, a més d’una pintura de Federico García Lorca que testimonia la seva relació amb el poeta J. V. Foix.

I és que entre els poetes presents a la mostra hi ha els noms més destacats de la literatura moderna en català, com Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Josep Carner, Miquel de Palol, Maria Antònia Salvà, Carles Riba, Joan Salvat-Papasseit o Clementina Arderiu.

La mostra també reivindica editorials i impremtes catalanes de l’època obertes a les innovacions visuals i tipogràfiques, i per això, a més de poemaris, inclou revistes que publicaven poesia, amb exemplars de Joventut o Pel & Ploma, per exemple.

Les peces exposades provenen de la Fundació Rafael Masó i la Biblioteca de Catalunya, però també hi ha préstecs del fons Santos Torroella, el Museu Nacional d’Art de Catalunya, la Biblioteca de la Universitat de Girona, entre d’altres institucions, a més de col·leccionistes privats.

Imatge & Poesia. Les poètiques de la modernitat es podrà visitar fins al 10 de març de 2023 a la Casa Masó, i anirà acompanyada d’activitats com visites comentades o un recital de poesia. Després de Girona, es presentarà a la Biblioteca de Catalunya la tardor vinent.