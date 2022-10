L'associació LiberPress ha donat a conèixer els guanyadors dels premis que volen ser un reconeixement a aquelles persones i associacions que lluiten per la defensa dels drets humans i les llibertats. En l'edició d'enguany, la 23a, els guanyadors són el dibuixant i activista iranià Kianoush Ramezani per la seva «valentia i decisió a denunciar els fonamentalismes religiosos i el totalitarisme» i el Bahá'í Institute for Higher Education per «portar a terme un dels projectes vitals més importants del poble bahai», una comunitat religiosa minoritària al país que pateix el genocidi per no ser musulmana. Els guardons també reconeixen Manuela Carmena; al músic Francesc Pi de la Serra o l'arqueòleg Eudald Carbonell.

Els Premis LiberPress, concedits per l'associació LiberPress i la Diputació de Girona, atorguen nou guardons i premien persones, col·lectius o associacions que lluiten pels drets humans i la llibertat des de diferents àmbits com la cooperació, la literatura, el cinema, la música o l'ecologia. Enguany el premi principal, el LiberPress 2022 és per a l'artista i activista Kianoush Ramezani i el Bahá'í Institute for Higher Education, de l'Iran. Ramezani rep el premi per la seva lluita «contra la intolerància i la deshumanització» sobretot al seu país, motiu pel qual s'ha hagut d'exiliar. També el rep per «dibuixar totes les disbauxes, les injustícies i les crueltats, i fer-ho amb enginy, duresa i mordacitat».

El Bahá'í Institute rep el premi per portar a terme un dels projectes «més importants» del poble bahai; «per la seva imaginació, tenacitat i esforç; per la seva lluita per la igualtat entre homes i dones; per ser una institució cabdal en una comunitat que no creu en la violència i en l'ensenyament universal». La guanyadora del Premi Liberpress Catalunya és Manuela Carmena, per «la seva trajectòria democràtica i en defensa de les llibertats i els drets humans». Des de tots els àmbits, destaquen, ha treballat contra la corrupció i contra els totalitaris, en defensa de les dones i els més desvalguts.

El Premi LiberPress Cinema és per a Cahiers du Cinéma, per ser la revista «mítica» del cinema, per «la seva esplèndida trajectòria com a publicació crucial per a la història del cinema francès especialment, però també per a la cinematografia mundial». El Premi LiberPress Associació el rebrà el Programa Ödos, format per una xarxa d'entitats d'intervenció i acompanyament, entitats de l'àmbit jurídic, entitats de l'àmbit universitari i institucions públiques; una iniciativa orientada a la prevenció secundària del tràfic de persones i l'atenció a situacions d'especial vulnerabilitat. Rep el premi per «la seva immensa i humanitària tasca a recollir, ajudar, protegir i acompanyar les dones i els infants que han passat l'estret en pastera».

El Premi LiberPress de Cançó d'enguany és per al músic Francesc Pi de la Serra, perquè «ha sabut dotar la cançó catalana d'un segell únic i original, ple de rebel·lia, senzillesa i emoció». I ho ha fet amb cançons de «denúncia plena d'ironia, de mordacitat i de picardia i carregades d'humanitat, de finesa i de ràbia». El Premi LiberPress Literatura és per a la poeta i novel·lista nicaragüenca Gioconda Belli Pereira, per «la sensibilitat, la valentia i la tendresa de les seves obres i pel coratge i el compromís amb les dones del seu país, Nicaragua» i d'arreu.

El Premi LiberPress Camins recau en l'advocada, traductora, intèrpret i restauradora Kim Thúy, que de ben petita va haver de començar a «fer camins». El primer, el camí de l'exili des del seu Vietnam natal. La seva obra narra la història trista i feliç de la gent senzilla, i recorda els camins dels migrants que han de fugir de la guerra, de la venjança, de la por. El Premi LiVerdPress és per a Eudald Carbonell, per la seva «incomparable trajectòria científica, intel·ligent, lúcida, rebel, solidària i a la recerca d'una consciència crítica de la nostra espècie».

El Memorial LiberPress és per a Lluís Maria Xirinacs, polític, escriptor, filòsof i religiós. El premi és en reconeixement de la seva «lluita en defensa de la llengua i les llibertats dels Països Catalans, per ser una persona reivindicativa des de la pau i la no-violència i per haver patit presó per les seves idees». Finalment, el Gest dels LiberPress d'enguany és per a la pau. Els guardons es lliuraran en un acte el 27 d'octubre a l'Auditori de Girona, que inclourà una actuació del Cor de Cambra del Conservatori Isaac Albéniz.