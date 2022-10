SÍLVIA PÉREZ CRUZ, DE CONVIDADA. La Fira del Llibre de Frankfurt es va posar en marxa ahir amb Espanya com a país convidat. Una quinzena d’autors com ara Maria Barbal o Najat El Hachmi passaran per la fira, que es va inaugurar amb una actuació de Sílvia Pérez Cruz (foto).

espectacle solidari. El Ballet Jove de Girona torna a representar «El Trencanous» aquest diumenge 23 d’octubre a les 18h al Teatre Casino Llagosterenc. La recaptació anirà destinada a l’Hospital Sant Joan de Déu per a la investigació de les distròfies musculars de Duchenne i Becker.